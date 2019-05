Torino più smart: agli sportelli del Comune arrivano gli assistenti vocali

Nuova. importante novità per i cittadini di Torino. L'amministrazione comunale, per bocca dell'assessore all'innovazione Paola Pisano, ha annunciato l'introduzione di un assistente vocale che darà una mano ai cittadini agli sportelli comunali. Si tratta di una prima assoluta per il nostro paese.

Questi assistenti, che saranno molto simili ad Alexa e Siri, forniranno informazioni a coloro che si recano negli uffici. I torinesi non dovranno fare altro che parlare dinanzi al microfono per ottenere indicazioni e risposte alle proprie domande.

Il Comune intende montare delle strutture ad hoc negli uffici dove c'è un maggiore contatto con il pubblico, come ad esempio l'ufficio anagrafe. I gestori hanno già provveduto ad individuare una novantina di domande, scansionando anche quelle che arrivano sul web ed a cui rispondono quotidianamente gli impiegati.

L'assessore Pisano spiega che "sarà una prima sperimentazione, che si inserisce nel percorso d'innovazione con il quale puntiamo a sgravare di compiti eccessivi il personale che potrà dedicarsi così ai servizi all'utenza".

Ad oggi l'amministrazione ha provveduto ad acquistare cinque assistenti, ma qualora il progetto dovesse dare i frutti sperati, il Comune si è già detto pronto ad implementarne altri.

Una buona notizia per gli italiani, che lentamente stanno prendendo familiarità con gli assistenti vocali, ormai arrivati anche in auto. Al mercato presto potrebbe aggiungersi anche Facebook.