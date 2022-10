Smart TV 4K Philips a metà prezzo da Unieuro: disponibile a soli 400 euro

Al netto del lancio delle nuove Offerte Solo Online da Unieuro, ormai prassi settimanale da diversi anni, presso la stessa catena di distribuzione si trova anche un ottimo smart TV Philips 4K a metà prezzo per un periodo di tempo non specificato. Vediamo di quale modello si tratta nel dettaglio.

Al centro di questa interessante promozione, che consiste per l’esattezza in un taglio di prezzo del 49%, c’è il modello Philips 55PUS7406 appartenente alla Serie 7000. Questo televisore lanciato sul mercato nel 2021 si presenta con un display LED Ultra HD 4K da 55 pollici di diagonale, la cui frequenza di aggiornamento è pari a 60Hz. Lato video troviamo il supporto alle tecnologie HLG, HDR10+ e Dolby Vision, mentre il comparto audio beneficia della codifica Dolby Atmos. Il sistema operativo, invece, trova già installate app come Netflix, Prime Video e Disney+.

Normalmente questo televisore costerebbe 799,90 euro ma, come già anticipato, scende del 49% a esattamente 401 euro. Il pagamento si può completare in unica soluzione o anche in 3 rate senza interessi scegliendo tra Klarna e PayPal. La consegna a domicilio, invece, non costa nulla. Trattandosi di un televisore di ultima generazione non manca il decoder DVB-T2: pertanto, si tratta di un televisore perfettamente adatto allo switch-off.

Nella giornata di ieri, invece, abbiamo visto i migliori smart TV low-cost in offerta su Amazon.