Smart TV e decoder DVB-T2 Nokia a prezzi ottimi su Amazon, solo per 8 giorni

Assieme all’interessante offerta su Samsung Galaxy S22 5G attiva su Amazon, il medesimo gigante dell’e-commerce sta proponendo smart TV e decoder DVB-T2 Nokia in sconto. L’iniziativa attivata in questi giorni vede entrambi i prodotti venduti al prezzo più basso di sempre.

Sconti Amazon su TV e decoder DVB-T2 Nokia

Nokia Decoder Digitale Terrestre DVB-T/DVB-T2, HD, Ricevitore Terrestre Con Telecomando, Nero: 19,99 Euro

DVB-T/DVB-T2, HD, Ricevitore Terrestre Con Telecomando, Nero: 19,99 Euro Nokia - Smart TV 3200A 32 pollici (80 cm), a LED (Full HD, Dolby Audio, HDR10, assistente vocale, triplo tuner, DVB-C/S2/T2), Android TV, dotata di telecomando Bluetooth con tasti illuminati [Classe di efficienza energetica F]: 221 Euro

Nel caso del decoder DVB-T2 per il digitale terrestre si parla di un taglio di prezzo del 50%, tale da renderlo addirittura il più venduto tra i ricevitori di ultima generazione sul sito fondato da Jeff Bezos. Al contempo, il televisore Nokia dotato di sistema operativo Android TV e schermo Full HD da 32 pollici sta conquistando la classifica grazie al risparmio del 26% proposto ai consumatori.

Amazon si occuperà di vendita e spedizione per ambedue i dispositivi e la consegna verrà effettuata senza costi aggiuntivi nel caso dei clienti abbonati a Prime. Facciamo notare, in conclusione, che entrambe le promozioni resteranno attive ancora per otto giorni.

Nel frattempo, da Unieuro potrete trovare uno smart TV QLED Hisense scontato del 45%.