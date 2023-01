Smart TV Hisense 4K 2022 in offerta a meno di 300 euro su Amazon

Dopo avervi proposto nella giornata di ieri il televisore Panasonic OLED a 530 euro in meno su Amazon, torniamo sul medesimo portale di e-commerce per parlarvi di un altro smart TV in promozione: è possibile acquistare, infatti, un TV Hisense 4K del 2022 a meno di 300 euro nei prossimi giorni.

Lo sconto in questione riguarda il modello Hisense 43A6FG caratterizzato dal pannello sottile da 43 pollici con frequenza di aggiornamento nativa e massima pari a 60Hz, supporto lato video al Dolby Vision e alla codifica audio DTS:X. Il sistema operativo è la piattaforma proprietaria VIDAA 5.0 e il decoder DVB-T2 è preinstallato nel televisore.

Quella che trovate di seguito è la descrizione completa fornita da Amazon:

Hisense 43" UHD 4K 2022 43A6FG, Smart TV VIDAA 5.0, HDR Dolby Vision, Controlli vocali Alexa / Google Assistant, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K [Classe di efficienza energetica F]: 279,90 euro (329 euro)

La società fondata da Jeff Bezos si occupa di vendita e spedizione e consente di completare il pagamento in unica soluzione, in cinque mensilità senza interessi da 55,98 euro al mese secondo il suo piano, o anche a Tasso Zero con Cofidis selezionando l’opzione dedicata al momento del check-out. La consegna viene garantita a costo zero in pochi giorni ai clienti Prime, come da prassi.

