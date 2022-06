Smart TV Hisense in offerta su Amazon: 700 Euro in meno su modello OLED 4K

Se state cercando un nuovo televisore in offerta presso i principali negozi in Italia o online, oltre al TV Samsung OLED 2022 in sconto da Mediaworld potrete trovare diversi smart TV Hisense in promozione su Amazon. Tra i modelli più interessanti troviamo soprattutto un OLED 4K del 2021 a 700 Euro in meno.

Sconti Amazon su smart TV Hisense

Hisense 40AE5500F Smart TV LED FULL HD 1080p 40", Bezelless, USB Media Player, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Classe di efficienza energetica F]: 229 Euro

Smart TV LED FULL HD 1080p 40", Bezelless, USB Media Player, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Classe di efficienza energetica F]: 229 Euro Hisense 40AE5000F TV LED FULL HD 40", Bezelless, USB Media Player, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Classe di efficienza energetica G]: 234,99 Euro

Hisense 43AE7000F, Smart TV LED Ultra HD 4K 43", HDR 10+, Dolby DTS, con Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon - 2020] [Classe di efficienza energetica G]: 244,99 Euro

Hisense 65" OLED 4K 2021 65A98G, Soundbar Integrata 2.1.2 120W Dolby Atmos, Smart TV VIDAA 5.0, HDR Dolby Vision IQ, Controlli vocali Alexa / Google Assistant, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K [Classe di efficienza energetica G]: 1.299 Euro

Grazie all’estensione Keepa scopriamo, oltretutto, che tutti e quattro i televisori proposti sono venduti al prezzo più basso di sempre registrato sul sito fondato da Jeff Bezos. Amazon stessa, dunque, si occuperà di vendita e spedizione, mentre il pagamento potrà essere effettuato in soluzione unica o a rate Tasso Zero grazie a Cofidis o piano della società statunitense. Si segnala, in conclusione, che queste promozioni resteranno valide ancora per nove giorni.

Sempre sullo stesso portale potrete trovare diversi smartwatch Huawei e Xiaomi in offerta.