Quanti Smart TV ci sono in Italia? La fine di un'epoca: hanno superato i TV

Si tratta sicuramente di un periodo di grandi novità in ambito televisivo. Non ci riferiamo solamente al futuro avvento del 5G Broadcast, per citare una questione non di poco conto, ma proprio ai dispositivi che le persone sono solite usare nelle proprie abitazioni. Infatti, i classici TV sono ormai superati, anche in Italia.

Per qualcuno potrebbe sembrare un'affermazione scontata, ma in realtà non è propriamente così, dato che è risaputo che molti utenti impieghino un buon lasso di tempo per cambiare le proprie abitudini. Pensate che nel 2017 gli Smart TV incidevano sul mercato nostrano solamente per il 34,9%, mentre ora, complice anche probabilmente la sempre più ampia diffusione delle connessioni a Internet a banda larga e dei servizi di streaming, le famiglie che dispongono di un TV connesso a Internet sono il 64%.

Insomma, i tempi cambiano e oggi sono circa 21 milioni gli Smart TV che tengono incollati allo schermo gli italiani. Se si aggiungono all'equazione quei televisori che diventano smart mediante l'utilizzo di un classico dongle HDMI, ad esempio Amazon Fire TV Stick, o comunque di un qualsivoglia dispositivo esterno, il numero sale a circa 22 milioni e 800.000mila dispositivi (denominati in un questo caso "Connected TV").

Questi dati emergono dal sesto rapporto Auditel-CENSIS, in cui si legge che "il 2023 sarà ricordato anche come l'anno del sorpasso delle Smart TV sulle TV tradizionali: oggi nelle case degli italiani ci sono complessivamente 21 milioni di Smart TV e 20 milioni e mezzo di TV tradizionali". Insomma, l'Italia si sta facendo sempre più Smart.