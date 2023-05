Il nuovo Smart TV LG 2023 4K è già in forte sconto da Unieuro: doppia promo

Non c'è solamente lo sconto su un portatile ASUS da Unieuro. Infatti, la ben nota catena sta attirando l'attenzione degli appassionati del mondo Tech anche per via di iniziative promozionali legate a novità. In questo contesto, si fa notare una doppia promo su uno Smart TV LG del 2023.

Più precisamente, il modello LG 43UR78006LK viene adesso venduto a un costo pari a 411 euro mediante il sito Web ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, generalmente il prezzo del televisore ammonterebbe invece a 529,90 euro. Questo che significa che di base c'è uno sconto del 22%, ovvero che in questo modo si possono risparmiare 118,90 euro.

Già così può insomma trattarsi di un'occasione che può fare gola a un certo tipo di utente, considerando anche che si fa riferimento a un prodotto approdato da poco sul mercato, ma non è finita qui. Infatti, il televisore è anche al centro dell'iniziativa che permette di ottenere uno sconto extra del 5% direttamente in carrello. In parole povere, basta premere sul pulsante "Aggiungi al carrello" per far scendere il prezzo finale a 390,45 euro, per un risparmio totale di 139,45 euro.

In ogni caso, per quel che concerne la scheda tecnica di LG 43UR78006LK, il televisore dispone di un pannello con diagonale da 43 pollici e risoluzione 4K. Non mancano poi 3 porte HDMI, così come risultano presenti tutte le classiche funzionalità smart offerte dal sistema operativo webOS. Per il resto, se volete approfondire ulteriormente il prodotto coinvolto, potrebbe interessarvi dare un'occhiata direttamente al portale ufficiale di LG, visto che in quest'ultimo ci sono maggiori dettagli relativi alle specifiche.