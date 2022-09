Smart TV LG 4K da 55' a metà prezzo da Unieuro, solo fino 22 settembre

Il volantino “Settembre di Sconti” disponibile da Unieuro e valido fino al 22 del mese corrente comprende una offerta specifica perfetta per chi vuole effettuare il cambio televisore prima di fine anno: uno smart TV LG 4K da 55” a quasi metà prezzo. Di quale modello si tratta? Scopriamolo nei dettagli tecnici.

Sul sito della catena di distribuzione nata nel Belpaese si trova il modello LG 55UP75006LF del 2021 al 46% in meno, dotato di schermo LED Ultra HD 4K da 55 pollici di diagonale con supporto a HLG e HDR10 lato video, DTS e Dolby Digital lato audio. Non manca il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre, mentre il sistema operativo è WebOS 6.0 con applicazioni preinstallate come RaiPlay, Mediaset Play, Netflix e Amazon Prime Video.

Normalmente questo televisore costa 799 euro ma, fino al 22 settembre, lo troverete a 399 euro con pagamento effettuabile in 3 rate Tasso Zero da 133 euro con Klarna o PayPal a seconda delle preferenze personali. La consegna a domicilio è garantita a costo zero, mentre è selezionabile il ritiro in negozio dopo l’acquisto online se lo si preferisce. Infine, ricordiamo che i Bonus TV possono essere ancora utilizzati per godere di ulteriori tagli di prezzo.

Sempre presso Unieuro potete trovare anche uno smart TV TCL da 32” a meno di 200 euro.