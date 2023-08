Questa Smart TV di LG vi farà guardare Netflix anche a un picnic

Se non era chiaro dopo la presentazione dell'LG OLED wireless da 97 pollici, ora non ci sono più dubbi: la fiammella della sperimentazione in casa LG è più viva che mai e il nuovo LG StandbyME Go lo mette in chiaro sin dal primo istante.

Si tratta di un display portatile integrato all'interno di una comoda ventiquattr'ore. Le dimensioni del display sono da 27 pollici e la risoluzione è FullHD (1080p) con refresh rate di 60 Hz. L'idea è quella di offrire una periferica adatta a tutte le situazioni racchiusa in un concept che LG ha battezzato "All-In-One Portable Entertainment System".

StandbyME Go ha connettività completa di Bluetooth e Wifi, oltre a una interessante serie di funzionalità smart per utilizzare le proprie app di streaming preferite, cloud gaming incluso con la possibilità di utilizzare sia Xbox Cloud Gaming che NVIDIA GeForce NOW.

Molto interessante anche il fatto che il display non necessiti di alcun tipo di alimentazione esterna, potendo contare su una batteria integrata che, stando ai dati del brand, dovrebbe garantire ben tre ore di intrattenimento continuativo.

Attualmente il pannello smart portatile di LG è listato sul solo sito americano del brand a un prezzo di 999 dollari in preorder con speaker wireless premium LG XBOOM 360 in omaggio. Non è chiaro se arriverà mai dalle nostre parti.