Smart TV LG DVB-T2 in offerta sotto i 170 euro: è il più venduto su Amazon

Non ci sono solamente gli sconti legati alla "Gaming Week" in queste ore su Amazon Italia. Infatti, la versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Jeff Bezos propone anche un'offerta relativa a un televisore smart economico di LG.

Più precisamente, il modello LG 24TN510SPZ viene venduto a 164,99 euro su Amazon Italia. In precedenza il costo era di 184 euro, quindi si tratta di uno sconto del 10%, ovvero di 19,01 euro. Tra l'altro, al momento in cui scriviamo il prodotto occupa il primo posto della classifica dei televisori Bestseller su Amazon Italia. Al netto del possibile risparmio, che non è dei più elevati, quello che probabilmente sta convincendo molti utenti è il prezzo molto basso già di suo.

Ricordiamo che il prodotto coinvolto dispone di un pannello da 24 pollici con risoluzione HD Ready. Tra le caratteristiche più interessanti, troviamo la presenza del sistema operativo WebOS, ovvero l'OS che si trova spesso sulle TV di LG. Questo significa che non mancano tutte le funzionalità smart del caso, aspetto che non sembra essere passato inosservato tra gli utenti che puntano alla fascia bassa del mercato. Inoltre, ovviamente è presente il supporto allo standard DVB-T2, quindi si tratta di un modello pronto al "nuovo digitale terrestre".

In ogni caso, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che Unieuro vende questo modello a 197 euro con 5% di sconto extra direttamente in carrello (il prezzo finale diventa 187,15 euro). MediaWorld, invece, vende il televisore a 197,99 euro.