Smart TV LG DVB-T2 in offerta su Amazon sotto i 180 euro

In questo San Valentino 2021 non c'è solamente Xiaomi Mi Band 5 a buon prezzo su Amazon Italia. Infatti, è presente anche una promozione interessante relativa a uno Smart TV LG economico.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello LG 24TN510S-PZ viene venduto a un prezzo di 179,99 euro su Amazon Italia tramite rivenditori. Stando alla versione nostrana del portale ufficiale della società di Jeff Bezos, in precedenza il costo del prodotto era pari a 189,90 euro. In parole povere, siamo dinanzi a un possibile risparmio del 5%, ovvero di 9,91 euro.

Il televisore coinvolto dispone di un pannello LED da 24 pollici con risoluzione HD (1366 x 768 pixel), nonché del sistema operativo webOS. Facciamo dunque riferimento a un TV smart, in grado di supportare le più comuni funzionalità di questo tipo. Non manca inoltre, ovviamente, il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi sta cercando un TV economico.

I pezzi su Amazon sono limitati. Tuttavia, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri store principali, abbiamo notato che MediaWorld vende questo modello allo stesso prezzo, ovvero 179,99 euro. Un costo simile si trova anche da Unieuro, dato che il televisore viene proposto a 179 euro.

Insomma, sembra trattarsi di un buon momento in generale per mettere le mani su questo modello.