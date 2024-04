La smart tv LG NanoCell a un prezzo MAI VISTO: ancora per poche ore!

LG NanoCell 65NANO766QA è una smart tv in grado di accontentare un po' tutti in famiglia, ma anche i single che col televisore guardano prodotti in streaming o giocano, proprio grazie alle tante funzioni che personalizzano il suo utilizzo. Sconto del 14%, pagherai 575,00 euro!

VAI SUBITO ALL'OFFERTA L'esclusiva tecnologia NANOCELL purifica i colori rendendoli ancora più brillanti e realistici rispetto a un TV Ultra HD tradizionale. Film, serie tv, giochi, partite di calcio, formula Uno e quant'altro ti appariranno sotto una luce diversa.

Motore potente, grazie al Processore α5 GEN 5, che migliora i contenuti trasformandoli in 4K, regolando la luminosità in base all'ambiente e adattando il suono in base a ciò che ascolti. Altre funzioni come CLOUD GAMING con GOOGLE STADIA E NVIDIA GEFORCE NOW sono davvero utili per chi gioca ai migliori titoli, il tutto senza usare una console o un PC.

E come non parlare poi del sistema aggiornato WEBOS 22 con telecomando puntatore: offre consigli personalizzati e una usabilità più semplice e intuitiva.

Tante le app di maggiore utilizzo già preinstallate: Netflix, Disney+, Amazon Prime, DAZN, ecc.

Ampia scelta anche degli assistenti vocali: GOOGLE ASSISTANT, ALEXA, APPLE AIRPLAY 2 e HOMEKIT.

Design slim, con piedistallo sottile e dimensioni compatte: 34D x 145,4L x 90,8H cm.

