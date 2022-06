Smart TV LG OLED a oltre 1.000 Euro in meno da Euronics, fino al 22 giugno

Nel contesto del Black Friday estivo attivo da Euronics, con offerte fino al 50% fino al 22 giugno prossimo, è possibile trovare diversi televisori di ultima generazione in promozione. In questa occasione specifica vi segnaleremo, dunque, due smart TV LG OLED a oltre 1.000 Euro in meno.

Il meno costoso del duo è il modello LG OLED77A16LA lanciato nel 2021 e caratterizzato dalla dotazione di un pannello OLED Ultra HD 4K da 77 pollici, con supporto alle tecnologie video HLG, HDR10 e Dolby Vision, mentre lato audio si trova la decodifica Dolby Atmos. Il sistema operativo è la piattaforma proprietaria WebOS 6.0 e, ovviamente, troviamo il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre pre-installato. Il prezzo? 2.299 Euro al posto di 3.899 Euro; si tratta, quindi, di uno sconto pari a 1.600 Euro.

Altrimenti, potrete trovare il TV LG OLED77C16LA a 2.699 Euro anziché 3.999 Euro, ergo a 1.300 Euro in meno. Come noterete, la sigla del televisore è quasi la stessa: cosa cambia, quindi, tra i due modelli? Innanzitutto, il design: in questo caso troviamo una base d’appoggio centrale unica, mentre il TV LG visto sopra ha due appoggi laterali. I cambiamenti chiave riguardano però le funzionalità, dato che la serie C1 è pensata per il gaming: troviamo più porte HDMI 2.1, il supporto alla tecnologia VRR e refresh rate elevato.

