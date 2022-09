Smart TV LG OLED 4K 2022 in forte sconto su Amazon Italia

Al netto dello sconto su un laptop da gaming Lenovo, torniamo ad approfondire le novità in termini di offerte tech lanciate contestualmente alla versione italiana di Amazon. A tal proposito, c'è uno Smart TV OLED di LG con risoluzione 4K in forte sconto.

Infatti, il modello LG OLED55B26LA viene adesso proposto a un prezzo pari a 1.099,99 euro. Stando a quanto si può leggere sul sito Web di Amazon, generalmente si farebbe riferimento a un costo di 1.799 euro. C'è dunque un possibile risparmio del 39%, ovvero lo sconto è di 699,01 euro.

Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per più di qualcuno, considerando anche che si fa riferimento a un modello 2022, ovvero di recente uscita. Il pannello del televisore ha diagonale di 55 pollici e risoluzione 4K, nonché il sistema operativo webOS che integra tutte le funzionalità smart del caso. Immancabile ovviamente il supporto allo standard DVB-T2.

Per il resto, non siamo riusciti a trovare questo specifico modello di televisore né sul sito Web di MediaWorld né su quello di Unieuro. Può dunque trattarsi di un contesto interessante anche in termini di disponibilità, ergo la promozione lanciata da Amazon Italia (non si passa per rivenditori) può fare gola a non poche persone che sono alla ricerca di un televisore.