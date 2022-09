Smart TV LG OLED C1 2021 a 600 euro in meno da Trony, per pochi giorni

Ancora una volta torniamo da Trony per parlare di alcune delle migliori offerte incluse nel volantino “Sconti Spaziali” attivo fino al 30 settembre prossimo. Questa volta il protagonista è uno smart TV LG OLED C1 del 2021, venduto a ben 600 euro in meno rispetto al prezzo di listino.

Si tratta, per essere precisi, del modello LG OLED65C15LA.API caratterizzato da un pannello OLED Ultra HD 4K da 65 pollici con supporto alle tecnologie HLG, HDR10 Pro e Dolby Vision IQ lato video, frequenza di aggiornamento pari a 120Hz, tecnologie per il gaming NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync, VRR e ALLM, codifica audio Dolby Atmos e sistema operativo webOS 6.0.

Trony normalmente propone questo televisore di fascia alta a 2.499 euro ma, come già precisato, fino al 30 settembre costerà 1.899 euro grazie a uno sconto del 24%. Nel prezzo non sono incluse le spese di spedizione, stimate a 59,99 euro con consegna al piano inclusa. Il pagamento può essere dunque effettuato anche in 3 rate da 633 euro con Klarna, oppure con un altro piano organizzato da Findomestic o Agos Ducato a seconda delle proprie preferenze. Ancora una volta, ribadiamo che questa offerta è valida solamente online.

Sempre all’interno del volantino Sconti Spaziali potrete trovare anche un TV LG OLED evo C2 a 400 euro in meno, se preferite puntare all’ultima generazione di televisori del marchio sudcoreano.