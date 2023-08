Smart TV LG OLED C3 2023 in super sconto Solo per Oggi da Unieuro

Al netto dell'iniziativa Unieuro Fuoritutto Apple Edition, vale la pena soffermarsi anche su quel che riguarda le ulteriori promozioni lanciate in ambito Tech dalla ben nota catena. Infatti, quest'ultima ha lanciato uno sconto non di poco conto relativamente a uno Smart TV 2023 di LG.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello LG OLED48C34LA viene ora proposto a un prezzo pari a 1.199 euro mediante il sito Web ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo portale si apprende che in precedenza il costo del prodotto era di 1.317 euro, ma di base il prezzo consigliato sarebbe di 1.699 euro. In parole povere, partendo da quest'ultimo, di mezzo c'è un possibile risparmio del 29%.

In parole povere, col passare dei mesi questo modello di televisore di recente uscita (è legato al 2023) ha visto un importante calo di prezzo. Non serve infatti effettuare chissà quale calcolo per poter comprendere che di mezzo c'è uno sconto di 500 euro. Questo nel contesto dell'iniziativa Solo per Oggi relativa alla giornata dell'11 agosto 2023, dunque avrete a disposizione relativamente poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia per poter usufruire del tutto.

Per il resto, guardando alla scheda tecnica di LG OLED48C34LA, quest'ultima integra un pannello da 48 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Non mancano poi anche tutte le funzionalità smart del caso, visto che di mezzo c'è il solito sistema operativo webOS. Potrebbe in ogni caso interessarvi approfondire direttamente il sito Web ufficiale di LG per maggiori dettagli relativamente alle specifiche del modello coinvolto.

