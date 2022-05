Smart TV LG OLED evo 2022 già scontato di 229 euro da MediaWorld

Andando oltre al già trattato sconto di MediaWorld su un TV LG NanoCell, torniamo ad approfondire le promozioni relative ai televisori del ben noto brand. Infatti, sempre da MediaWorld è stata lanciata una promozione su un TV LG OLED evo.

Più precisamente, il modello LG OLED evo OLED42C26LB viene adesso venduto a un costo pari a 1.170 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, in precedenza il costo del televisore era di 1.399 euro. Basta dunque effettuare un rapido calcolo per comprendere che c'è un possibile risparmio di 229 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione, considerando anche il fatto che il modello coinvolto è approdato sul mercato nel corso del 2022 e rappresenta dunque una novità.

In ogni caso, la promozione rientra nell'iniziativa Sottocosto di MediaWorld, che rimarrà attiva fino alla giornata del 15 maggio 2022. Al netto di questo, la scheda tecnica di LG OLED evo OLED42C26LB comprende un pannello con diagonale di 42 pollici e risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Non mancano inoltre il sistema operativo webOS e tutte le funzionalità smart associate, così come risulta ovviamente presente il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2.

Per il resto, questo modello verrebbe venduto a un prezzo di 1.399 euro da Unieuro, ma al momento in cui scriviamo il prodotto non risulta disponibile. Per quel che riguarda, invece, Amazon Italia, il costo in questo caso è pari a 1.393,40 euro tramite rivenditori. Insomma, capite bene che la promozione avviata da MediaWorld può fare gola a più di qualcuno.