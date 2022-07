Smart TV LG OLED evo Gallery Edition 2022 in sconto del 25% su Amazon

Non ci sono unicamente offerte Amazon su MacBook Pro in questo inizio luglio 2022. Infatti, la nota catena ha avviato anche promozioni relative a diversi altri prodotti, tra cui uno Smart TV LG OLED evo Gallery Edition.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello LG OLED55G26LA, uscito nel 2022, viene ora proposto a un prezzo pari a 1.884,38 euro. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che in precedenza il costo del prodotto ammontava a 2.499 euro. Questo significa c'è un possibile risparmio del 25%, dunque si fa riferimento a uno sconto di 614,62 euro. Il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon.

Ricordiamo che la scheda tecnica di LG OLED55G26LA comprende un pannello OLED da 55 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel), nonché il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2. Il sistema operativo è webOS, dunque non mancano tutte le funzionalità smart del caso. In ogni caso, dalla descrizione si apprende che si fa riferimento a "un TV che nasce per essere installato a filo muro con la staffa zero-gap inclusa, proprio come fosse un quadro (base da appoggio venduta separatamente)".

Potrebbe insomma trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di questa tipologia di prodotto. Questo anche in virtù di quanto proposto dagli altri principali store online, dato che il televisore viene venduto a 1903 euro sul portale ufficiale di MediaWorld, nonché a 2.048,17 euro da Unieuro. Tra l'altro, al momento in cui scriviamo il prodotto non risulta disponibile né da MediaWorld né da Unieuro. Insomma, capite bene che l'offerta lanciata da Amazon Italia può risultare interessante sotto diversi punti di vista.