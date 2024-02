Uno Smart TV di LG è in sconto su Amazon Italia ad appena 219 euro

Non ci sono unicamente offerte Amazon su TV QLED di TCL a poter attirare l'attenzione sulle promozioni lanciate dal ben noto portale e-commerce in ambito televisori. Infatti, tra le varie proposte rientra anche uno sconto non di poco conto su uno Smart TV low cost di LG.

Approfondendo maggiormente quanto proposto dalla versione italiana del sito Web ufficiale della società di Andy Jassy, il modello LG 32LQ630B6LA viene adesso venduto a un costo pari a 219 euro. Stando a quanto si può leggere sul portale di Amazon Italia, usualmente il prezzo consigliato per il televisore ammonterebbe a 259,99 euro. Essenzialmente, quindi, c'è di mezzo un possibile risparmio del 16%.

In parole povere, a calcoli fatti lo sconto è di 40,99 euro. Capite bene, dunque, considerando anche che si fa riferimento a un televisore tutto sommato economico già di base, che l'iniziativa potrebbe potenzialmente fare gola a più di qualcuno. Tra l'altro, non si passa nemmeno per rivenditori, visto che il prodotto risulta venduto e spedito direttamente da Amazon.

Al netto di questo, la scheda tecnica di LG 32LQ630B6LA include un pannello con diagonale da 32 pollici e risoluzione HD Ready. Potrebbe insomma non trattarsi propriamente di una soluzione per tutti, ma chi è alla ricerca di un modello economico potrebbe apprezzare la presenza delle funzioni smart associate a webOS. Per il resto, per maggiori dettagli potreste voler fare riferimento direttamente al sito Web ufficiale di LG.