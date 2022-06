Smart TV LG e Sony a prezzi ottimi da Mediaworld fino questa sera, fino 500 Euro in meno

Dopo avere visto nelle scorse giornate i migliori sconti su PC da gaming da Mediaworld in occasione del volantino “FPS al Massimo”, torniamo presso la stessa catena di negozi per vedere le migliori promozioni di giornata: a spiccare sono due smart TV LG e Sony in offerta con tagli fino a 500 Euro.

Partiamo dal modello LG 50NANO776PA 2021 con schermo LED NanoCell Ultra HD 4K da 50 pollici, refresh rate pari a 60Hz, supporto alle tecnologie video HDR, HDR10 Pro e HLG, ALLM sul fronte gaming e sistema operativo WebOS 6.0. Il prezzo? 499 Euro al posto di 879 Euro, con pagamento effettuabile anche in 20 rate Tasso Zero da 24,95 Euro al mese.

Se invece preferite una soluzione di fascia alta con il meglio per il gaming, eccovi il televisore Sony Bravia XR65X90J venduto a 999 Euro anziché 1.499 Euro, sempre con pagamento completabile in 20 rate senza interessi secondo piano Findomestic. Il TV ha un pannello LED Ultra HD 4K da 65 pollici con refresh rate pari a 100Hz, supporto video a HDR10, HLG e Dolby Vision, tecnologie VRR e ALLM, audio Dolby Atmos e sistema operativo Google TV. Sia in questo televisore che in quello precedente, non manca il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre.

Ricordiamo nuovamente che, trattandosi di offerte “Solo per Oggi”, valgono esclusivamente sul sito Mediaworld e fino alle 23:59 di oggi, 8 giugno 2022.

Nel caso in cui siate alla ricerca di una soluzione di ultimissima generazione, infine, rammentiamo che la catena di distribuzione ha all’attivo uno sconto su smart TV LG OLED 2022.