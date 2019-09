Smart TV OLED 4K Philips da 55 pollici scontata di oltre 500 euro su Amazon

Dopo l'offerta dedicata al TV Philips 4K da 49 pollici, Amazon torna a proporre in sconto un prodotto dell'azienda olandese. In particolare, questa volta parliamo di un televisore con un pannello più ampio rispetto a quello del modello scontato precedentemente.

Il modello scontato è infatti il 55OLED803/12 di Philips, ovvero una Smart TV OLED 4K da 55 pollici con sistema operativo Android TV e certificazione UHD Premium. Il televisore viene ora venduto a un prezzo di 1146 euro su Amazon Italia (precedentemente 1699 euro, sconto di 553 euro). Inoltre, per l'occasione è stato scontato anche il modello 65OLED803/12 da 65 pollici, che ora viene venduto a un costo di 1868,89 euro su Amazon Italia (prima 2099 euro, sconto di 230,11 euro). Entrambi i prodotti sono venduti e spediti direttamente da Amazon e quindi non ci sono di mezzo rivenditori.

Per le caratteristiche tecniche complete dei modelli 55OLED803/12 e 65OLED803/12, vi rimandiamo al sito ufficiale di Philips. Vi ricordiamo anche che in questi giorni è stato lanciato il volantino "Svuota Negozio" di Euronics, dove potete trovare altre Smart TV scontate. Se avete intenzione di acquistare un televisore di "fascia minore" rispetto a quello proposto in offerta da Amazon, vi consigliamo inoltre di consultare la nostra scheda dedicata alle offerte, dove potreste trovare ciò che fa per voi.