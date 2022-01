Smart TV OLED, da MediaWorld è la carica delle offerte: sconti di oltre 600 euro

Archiviato un anno a dir poco atipico, abbiamo tirato le somme sui migliori Smart TV del 2021 conferendo i nostri Everyeye Award ai modelli più interessanti degli ultimi 12 mesi. Tra questi, LG si è confermata ai vertici nel segmento OLED.

A proposito di OLED, nel contesto dei MegaSconti MediaWorld sono apparse alcune offerte che potrebbero dirimere più di qualche dubbio. Parliamo, per esempio, dell'ottima Philips 55OLED805/12, dotata di pannello OLED da 55 pollici con risoluzione 4K, ottimizzazione tramite Intelligenza Artificiale e retroilluminazione AmbiLight 3. Il prezzo, normalmente di 1329 euro, viene tagliato del 25% e si attesta sugli attuali 996,75 euro con uno sconto netto di oltre 300 euro.

Cambiando brand e dimensione, ci spostiamo su LG per segnalare il modello A1 da 65 pollici scontato di oltre 600 euro. Per l'esattezza, parliamo della variante OLED65A16LA 2021 con processore dotato di accelerazione neurale 4K LG α7 Gen4. Il prezzo di partenza è di 2199 euro ma ancora per qualche giorno da MediaWorld è possibile acquistarlo a 1574 euro.

Non mancano le alternative per chi non si sente ancora pronto al salto verso questa tecnologia. Per esempio, è il caso del Samsung QLED QE50Q60A 2021. Modello Quantum Dot Entry Level della casa sudcoreana, il Q60 rappresenta una buona occasione per entrare in questa visione dell'Home Entertainment a 643,30 euro anziché 919 euro di listino.