Smart TV Panasonic DVB-T2 in offerta su Amazon, fino 140 Euro in meno

In attesa dell’Amazon Prime Day fissato al 12 luglio 2022, ci rechiamo sul portale della società di Seattle ora gestita da Andy Jassy per proporvi alcuni smart TV Panasonic in sconto, dotati tutti del DVB-T2 per il digitale terrestre e proposti a prezzi piuttosto competitivi.

I televisori a marchio Panasonic ora disponibili in offerta su Amazon sono i seguenti:

Panasonic 24JS350 Smart Tv 24" LED HD, Wi-Fi Integrato, HDR Triple Tuner, Compatibilità Netflix Video, USB Media Player, Controllo Vocale Google Assistant & Amazon Alexa, DVB-T2: 196,89 Euro (269,99 Euro)

Smart Tv 24" LED HD, Wi-Fi Integrato, HDR Triple Tuner, Compatibilità Netflix Video, USB Media Player, Controllo Vocale Google Assistant & Amazon Alexa, DVB-T2: 196,89 Euro (269,99 Euro) Panasonic 43HX580 Smart Tv 43" LED 4K Ultra HD, 4K Studio Colour Engine, Dolby Vision, 4K HDR Triple Tuner, Wi-Fi Integrato, Compatibilità Netflix [Classe di efficienza energetica G]: 329 Euro (449,99 Euro)

Panasonic 50HX600 Smart Tv 50" LED 4K Ultra HD, Dolby Atmos, 4K Studio Color Engine, Dolby Vision, Compatibilità Google Assistant & Amazon Alexa, Wi-Fi, Compatibilità Netflix [Classe di efficienza energetica G]: 399 Euro (539,99 Euro)

Osservando i grafici forniti da Keepa notiamo che non si raggiunge il prezzo più basso di sempre in alcun caso, ma ci si avvicina abbastanza. Amazon si occupa di vendita e spedizione per tutti i televisori Panasonic citati, garantendo la consegna senza costi aggiuntivi ai clienti Prime e offrendo la possibilità di effettuare il pagamento a rate con Cofidis o piano a cinque mensilità organizzato dalla stessa Amazon. In assenza di una data di conclusione delle promozioni, consigliamo di effettuare l’acquisto il più rapidamente possibile se dovessero risultare di vostro interesse.

