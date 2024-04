Smart tv Panasonic OLED 55' 4K UHD al MINIMO STORICO su Amazon!

Panasonic TX-55MZ700E Smart 2023 è una smart tv con schermo OLED 4K, che garantisce colori vivaci, contrasto brillante e neri profondi. La tecnologia 4K non è la solita, ma è in versione Colour Engine PRO, la quale ottimizza le aree scure e luminose per colori realistici e migliora i contenuti HD/FHD al nitido 4K. Ora a soli 999 euro!

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Avrai preinstallate app popolari come Disney+, Netflix, Amazon Prime, YouTube e Google Play e potrai controllare il TV con la voce grazie all'Assistente Google.

Grazie al supporto HDR per Dolby Vision, HDR10 e HLG, questo TV OLED 4K offre colori ultra-realistici e un contrasto e una luminosità superiori per una visione cinematografica. Così potrai guardare al meglio i tuoi film preferiti, le serie tv tanto attese, le partite di calcio della tua squadra del cuore come fossi allo stadio o i concerti dei tuoi artisti preferiti.

Ma non solo visione, anche l'audio è ben curato, grazie ai diffusori integrati di alta qualità da 20W e la tecnologia Dolby Atmos producono chiarezza, ricchezza e profondità per un'esperienza audio cinematografica e coinvolgente.

Ottime notizie anche per chi gioca: modalità HDMI 2.1 Auto Low Latency e supporto VRR per un gaming fluido e privo di lag, oltre a poter trasmettere i giochi tramite l'app Twitch.

Amazon Prime è il servizio Amazon che ti offre consegne veloci e a costo zero sui tuoi acquisti! Oltre ai migliori film e serie TV con Amazon Prime Video. E ai giochi gratis di Amazon Prime Gaming. Se non sei ancora iscritto potrai provare il servizio gratuitamente per 30 giorni! Il primo mese te lo offre Amazon. E sei uno studente avrai ben 90 giorni gratuiti con la speciale promozione Amazon Prime Student. Ad aspettarti ci sono anche tre mesi gratis di Music Unlimited, due mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Iscriviti alla prova gratuita!