Smart TV Philips DVB-T2 in offerta sotto i 200 euro su Amazon Italia

Dopo aver trattato gli sconti relativi ad alcuni TV Samsung, torniamo ad approfondire su queste pagine le offerte di Amazon relative al mondo dei televisori. Infatti, la versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Jeff Bezos propone una promozione relativa a uno Smart TV di Philips.

Più precisamente, il modello Philips 6800 series 24PFS6855/12 viene venduto a un prezzo pari a 199 euro su Amazon Italia. Stando al portale ufficiale di quest'ultima, in precedenza il costo del prodotto era di 216,99 euro, dunque siamo dinanzi a un possibile risparmio dell'8%, ovvero di 17,99 euro. In ogni caso, il televisore è venduto e spedito direttamente da Amazon, quindi non si passa per rivenditori.

Potrebbe trattarsi di un'occasione interessante per chi sta cercando un televisore economico che disponga del supporto allo standard DVB-T2, nonché ovviamente a quello DVB-S2. Il modello coinvolto dispone di un pannello da 24 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel). Inoltre, sono presenti tutte le funzionalità smart che ci si aspettano da un prodotto di questo tipo.

Per il resto, i più attenti tra di voi si ricorderanno sicuramente del fatto che il televisore era già finito in offerta da Unieuro a un prezzo simile qualche settimana fa (ora il costo è pari a 199 euro). Tuttavia, in quel caso non era ancora attiva la promozione di Amazon. Per quel che concerne, invece, MediaWorld, il prezzo è fissato a 199,99 euro.