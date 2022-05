Smart TV QLED 4K Hisense FIFA Qatar 2022 scontato del 45% da Unieuro

Non c'è unicamente il Sottocosto Apple da Unieuro. Infatti, la popolare catena ha messo al centro di promozioni molti altri prodotti. Tra questi, potrebbe interessarvi dare un'occhiata allo sconto su uno Smart TV QLED di Hisense.

Più precisamente, il modello Hisense QLED 43A7GQ, che da un'immagine apprendiamo essere legato alla FIFA World Cup Qatar 2022, viene adesso proposto a un prezzo pari a 299,90 euro sul sito Web ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo portale apprendiamo che generalmente il costo del prodotto sarebbe di 549,90 euro. C'è dunque un possibile risparmio del 45%, in quanto lo sconto è pari a 250 euro. Insomma, capite bene che potrebbe trattarsi di un'occasione interessante per un certo tipo di utente.

Per quel che concerne la scheda tecnica di Hisense QLED 43A7GQ, quest'ultima comprende un pannello QLED da 43 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel), così come il sistema operativo VIDAA (e dunque tutte le feature smart associate). Presenti inoltre 3 porte HDMI e ovviamente il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2.

Per il resto, abbiamo dato un'occhiata alle proposte relative al prodotto effettuate dagli altri principali store online, apprendendo che MediaWorld ha lanciato un'offerta simile. Infatti, anche in questo caso il televisore viene proposto a 299,99 euro. Per quel che riguarda, invece, Amazon Italia, i rivenditori al momento in cui scriviamo propongono il prodotto a 280 euro, anche se la spedizione non è delle più rapide.