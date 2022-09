Smart TV Samsung 4K quasi a metà prezzo da Unieuro, solo 400 euro

Nel contesto del nuovo volantino “Passione Casa” attivo da Unieuro è possibile trovare tante offerte su televisori per qualsiasi fascia di prezzo: tra questi, spicca uno smart TV Samsung 4K da 55 pollici a quasi metà prezzo grazie a un taglio del 46% sul listino. Ecco di quale modello si tratta nello specifico.

Il televisore in questione è il Samsung UE55AU7170 appartenente alla serie Crystal UHD del 2021, con il suo display LED 4K da 55 pollici con supporto a HLG e HDR10+ lato video, codifica audio Dolby Digital Plus, sistema operativo proprietario Tizen e decoder DVB-T2 incluso per supportare il digitale terrestre di ultima generazione.

Non è un televisore che spicca sul resto delle offerte della catena di distribuzione italiana per le specifiche tecniche, ma per il prezzo: da 749,90 euro scende a 399,90 euro, con pagamento completabile in 3 rate da 133,30 euro al mese senza interessi tramite Klarna o PayPal. La consegna a domicilio è gratuita, come anche il ritiro in negozio nel caso in cui si preferisca optare per un acquisto online e ritiro presso uno dei punti vendita Unieuro vicini. Ricordiamo, come da prassi, che con l’acquisto dei televisori di ultima generazione è possibile sempre sfruttare il bonus TV rottamando un vecchio modello senza DVB-T2, ottenendo un taglio di massimo 100 euro sul prezzo d’acquisto.

In conclusione, rammentiamo che Unieuro ha rinnovato le Offerte Solo Online per fine settembre 2022.