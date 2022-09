Smart TV Samsung 4K a prezzo bomba da Mediaworld, solo fino stasera

Parallelamente al ritorno degli XDays da Mediaworld con validità fino al 14 settembre prossimo, la catena di distribuzione aggiorna le offerte Solo per Oggi disponibili online includendo uno sconto imperdibile su un TV Samsung 4K del 2021. Di quale modello stiamo parlando? Scopriamolo assieme.

Tra le promozioni di giornata troviamo il modello Samsung UE50AU9070e della gamma Crystal UHD, il quale si presenta con un pannello LED da 50 pollici di diagonale Ultra HD 4K e con frequenza di aggiornamento massima di 50Hz. C’è poi il supporto lato video a HDR, mentre lato audio troviamo la decodifica Dolby Digital Plus, e non manca il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre. Il sistema operativo, dunque, è la piattaforma proprietaria Tizen.

Normalmente questo televisore specifico viene proposto a 769 euro ma, fino alle 23:59 di oggi, 8 settembre 2022, lo potete acquistare a 461 euro grazie a un taglio del 40,05%. Il pagamento, facciamo presente, può essere effettuato in 20 rate Tasso Zero secondo piano Findomestic, mentre la consegna è garantita a costo zero e viene effettuata in circa due settimane. Altrimenti, è possibile selezionare il ritiro in negozio senza alcun pagamento extra.

Se invece siete alla ricerca di un modello di ultima generazione, da Unieuro c’è una doppia offerta su TV Sony 4K del 2022.