Smart TV Samsung da 55'' UHD a LED e robot Deebot Ecovacs in offerta su Amazon

Amazon ha provveduto ad aggiornare la lista delle offerte proposte agli utenti sul proprio sito web. Nella nuova lista di promozioni figurano vari prodotti targati Samsung, tra cui abbiamo scelto un televisore, ma anche un robot Deebot Ecovacs per la pulizia di casa.

Partendo come sempre dal televisore, si tratta dell'UE55MU8000TXZT da 55 pollici. Si tratta di una Smart TV UHD con pannello LED da 55 pollici a 10 bit, che integra la tecnologia Dynamic Crystal Color, che fornisce una gamma di colori più ampia. Inoltre, è anche presente il supporto Ultra Black, che agendo sul contrasto elimina i riflessi di luce esterni disperdendo la luce ambientale.

Chiaramente è presente anche il pieno supporto all'HDR, che come noto aumenta la luminanza per offrire maggior dettagli.

Infine, l'One Remote Control mette a portata di mano tutti i comandi e consente di gestire tutti i dispositivi con un solo telecomando.

Lo sconto è del 45% sul prezzo di listino: la Smart TV è proposta ad 829,99 Euro contro i 1.499 Euro precedenti, per un risparmio di 669,01 Euro.

Il robot per la pulizia del pavimento è invece il Deebot Ecovacs Ozmo 930, che si basa su un sistema di navigazione con mappe tramite applicazioni che lava ed aspira in un unico passaggio. Interessante anche il sistema di aggiornamento firmware, gestito interamente tramite OTA e che consente un utilizzo continuo.

La mappa interattiva della casa invece viene calcolata grazie alla tecnologia Smart Navi, che riconosce anche i tappeti per duplicare la forza aspirante.

Il prezzo dell'offerta è di 479,89 Euro contro i 599 Euro di listino.