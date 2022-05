Smart TV Samsung 8K a 800 Euro in meno fino stasera da Mediaworld, con TV extra in regalo

Mediaworld oggi ha lanciato il volantino Red Friday, ma la vera sorpresa si trova tra le promozioni valide fino alla serata di oggi, 27 maggio 2022: si tratta di un televisore Samsung Neo QLED 8K a 800 Euro in meno con un TV The Frame aggiuntivo in regalo!

Vediamo innanzitutto il dispositivo nel dettaglio: si tratta del Samsung Neo QLED 8K QE55QN700A con schermo Ultra HD 8K da 55 pollici compatibile con le tecnologie video HLG e HDR10+, decoder audio Dolby Digital Plus e decoder DVB-T2 per il digitale terrestre, mentre le funzionalità smart sono garantite dalla piattaforma proprietaria Tizen.

Normalmente questo smart TV di fascia alta costerebbe 2.199 Euro, ma Mediaworld lo vende a 1.399 Euro con pagamento effettuabile anche in 20 rate Tasso Zero e consegna a domicilio gratuita. Insomma, si tratta davvero di un’ottima offerta considerato che è pure un modello del 2021.

Ma non finisce qui! La società sudcoreana ha infatti lanciato da diverso tempo una promozione aggiuntiva che consente di ricevere un secondo televisore della gamma The Frame completamente gratis, fino al 5 giugno 2022. Nel caso specifico del TV Samsung Neo QLED 8K QE55QN700A, in abbinata si riceverà un TV The Frame da 32 pollici. Il regolamento e i termini della operazione a premi saranno disponibili sulla pagina del dispositivo su Mediaworld, cliccando semplicemente sul banner dedicato.

Sempre presso la stessa catena di distribuzione troverete anche un televisore 4K di Xiaomi in sconto.