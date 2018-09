Smart TV Samsung curvo da 65'' e microSDXC da 200 GB SanDisk in offerta su Amazon

Nuove promozioni per Amazon Quest'oggi abbiamo scelto per voi due interessanti prodotti che rientrano tra le offerte del giorno: a fianco del classico televisore, ormai diventato una presenza fissa nel nostro appuntamento quotidiano con le offerte, abbiamo inserito una microSDXC targata SanDisk.

Partendo proprio dal televisore, si tratta dell'UE65MU6500TXZT di Samsung, una smart tv UHD da 65 pollici della serie MU6500, con pannello a LED e classe di efficienza energetica A+.

Venduto ad 899 Euro contro i 1.499 Euro di listino, il televisore include anche il supporto HDR, che aumenta la luminanza per offrire chiaroscuri più dettagliati, neri più profondi e colori più brillanti. Il pannello è curvo, per offrire un'esperienza di visione ancora più immersiva. Inoltre, lo Smart Remote Control mette a portata di mano tutti i comandi e consente di gestire i dispositivi con un unico telecomando.

L'offerta però scade alla mezzanotte di oggi, motivo per cui in caso di interesse ne consigliamo l'acquisto entro la giornata.

Sempre in giornata scade la promozione sulla scheda di memoria SanDisk Ultra. Si tratta di una microSDXC da 200 gigabyte di classe 10, con velocità di trasferimento di 100 Mb/sec.

La classe di prestazioni A1 inoltre garantisce una velocità di caricamento delle applicazioni più rapida. Si tratta di un'ottima soluzione per gli smartphone e tablet Android con memoria espandibile.

Lo sconto è importante: per oggi la scheda è venduta a 42,99 Euro contro gli 86,99 Euro di listino.