Smart TV Samsung DVB-T2 sotto i 200 euro su Amazon: occhio ai canali

In questo periodo, vista anche la questione delle novità lato digitale terrestre, non sono in pochi coloro che stanno cercando un nuovo televisore, magari passando per Amazon e affidandosi a brand molto conosciuti. Fate tuttavia attenzione ad alcuni modelli, dato che potreste trovare delle "sorprese".

Per farvi un esempio concreto, prendiamo in esame la questione del TV Samsung 24N4305, che viene proposto a un prezzo pari a 199 euro su Amazon Italia tramite rivenditori. Si tratta di un costo che potrebbe fare gola a chi sta cercando, senza troppe pretese, un televisore a basso prezzo in grado di fornire le più classiche funzionalità smart. Infatti, questo modello supporta applicazioni come Netflix e DAZN.

Tuttavia, bisogna fare attenzione alla questione dei canali TV, dato che a quanto pare alcuni rivenditori propongono modelli destinato all'estero. In tal caso, è bene informarsi in merito alla configurazione da effettuare per vedere i canali televisivi italiani. Ad esempio, per questo specifico prodotto sembra sia necessario impostare le opzioni di geolocalizzazione su "Spagna", altrimenti potrebbero sorgere problemi. Insomma, non si tratta di un prodotto per tutti, ma prendendo le giuste accortezze potrebbe rivelarsi una buona occasione (in questi casi non fa mai male dare un'occhiata alle recensioni su Amazon).

In ogni caso, il televisore dispone di un pannello LED da 24 pollici con risoluzione HD (1366 x 768 pixel), due porte HDMI e supporta ovviamente lo standard DVB-T2. Per il resto, non siamo riusciti a trovare questo specifico modello né sul portale ufficiale di MediaWorld né su quello di Unieuro.

Tirando le somme: i televisori economici sono presenti online, ma analizzate tutto per bene prima di procedere all'acquisto, dato che a volte queste "limitazioni" non sono ben specificate nell'annuncio, ma vengono poi messe in luce dagli utenti.