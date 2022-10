Smart TV Samsung Neo QLED 4K da 65' a 1.000 euro in meno da Mediaworld

Nel contesto del volantino Sconto World attivo fino al 21 ottobre 2022 si trova anche un ottimo televisore di ultima generazione a un prezzo bomba: da Mediaworld c’è uno smart TV Samsung Neo QLED da 65” a 1.000 euro in meno circa, ovvero al 40% in meno rispetto al prezzo di listino.

Si tratta del modello Samsung QE65QN85BATXZT appartenente alla linea Neo QLED lanciata nel 2022, caratterizzato da un pannello da 65 pollici con tecnologia Quantum Matrix, processore Neo Quantum 4K, refresh rate nativo di 100Hz, tecnologie video HDR e audio Dolby Atmos. Lato gaming, invece, troviamo il supporto a FreeSync Premium Pro e ALLM. Il sistema operativo resta la piattaforma proprietaria Tizen e c’è il decoder DVB-T2 già integrato.

Il prezzo di listino fissato presso la catena di distribuzione è pari a 2.499 euro, ma con il taglio del 40,41% attualmente attivo si scende a 1.489 euro con pagamento effettuabile in 20 rate tasso zero da 74,45 euro al mese. La consegna a domicilio è gratuita, ma richiede un’attesa di almeno due settimane; in alternativa, è possibile completare l’acquisto online ed effettuare il ritiro nel negozio Mediaworld più vicino.

Ricordiamo dunque, in chiusura, che da Mediaworld sono tornati gli XDays con molte offerte fino al 17 ottobre prossimo.