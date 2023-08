Questa Smart TV Samsung Neo QLED 8K con Mini LED costa 4000 euro in meno

Per rispondere all'LG OLED C3 in offerta da UniEuro, MediaWorld ha tagliato a metà il prezzo di uno dei pezzi pregiati del portfolio Home Entertainment di Samsung.

In offerta tra le pagine dell'eShop del gigante rosso della tecnologia, infatti, c'è anche il Samsung Neo QLED QN800B da ben 85 pollici, un mastodontico pezzo di intrattenimento dotato di tecnologia Mini LED con neri sorprendenti e una resa colore spettacolare.

Ve ne abbiamo parlato anche noi nella nostra recensione del Samsung Neo QLED QN800B, ma sappiate che si tratta di uno dei pannelli più sorprendenti della lineup 2022 del colosso sudcoreano, poi ulteriormente evoluta nel 2023 con il QN800C, ma a un prezzo di gran lunga superiore se consideriamo lo sconto di oggi.

Tra le altre feature, segnaliamo il codice estetico "Infinity One Design" senza bordi e "One Connect Box", ovvero tutta l'elettronica dislocata in un box a parte, che a sua volta può essere disposto su un piano porta TV al posto di un set-top-box oppure agganciato sul retro del piedistallo della TV.

Solitamente proposto a 7999 euro, infatti, il QN800B da 85 pollici è stato scontato di ben 4000 euro ed è possibile acquistarlo a 3999 euro direttamente online con consegna in magazzino o ritiro in negozio. Si tratta di uno sconto del 50%, ovvero la metà del suo prezzo di cartellino e quindi una discreta possibilità di upgrade per chi altrimenti con quel budget si sarebbe potuto permettere prodotti altrettanto validi ma certamente non della stessa fascia.

Comprare online ti spaventa? Ti aiuta HYPE

L'offerta che hai appena letto ti attira molto ma acquistare online ti spaventa? Credi che per acquistare online in modo sicuro ti serva una carta di credito? É il momento di aprire un conto HYPE Next. Oltre a bonifici e pagamenti immediati a costo zero, ottieni subito un bonus di 20 euro una volta eseguita validamente la prima ricarica da spendere come vuoi e senza stress, grazie all'assicurazione sugli acquisti online inclusa nel conto. Se vuoi registrarti o passare ad HYPE Next, il costo è di soli 2,90 euro al mese, clicca qui!