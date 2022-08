Smart TV Samsung OLED 2022 in offerta su Amazon, vicino al minimo storico

Ancora una volta in questo venerdì di metà agosto 2022 torniamo su Amazon per analizzare le migliori promozioni del momento: oltre al laptop MSI con RTX 3050 al prezzo più basso di sempre, è possibile trovare un televisore Samsung OLED di ultima generazione in sconto.

Lo smart TV Samsung OLED del 2022 in offerta è il seguente e, ovviamente, è compatibile con il DVB-T2 per il digitale terrestre:

Samsung TV OLED QE55S95BATXZT, Smart TV 55” Serie S95B, OLED, Alexa e Google Assistant Integrata, Eclipse Silver, 2022, HDMI 2.1, DVB-T2 [Classe di efficienza energetica G]: 1.976 euro (2.499 euro)

Osservando nel dettaglio questo modello scopriamo anche che il refresh rate nativo è pari a 100Hz e che il comparto audio gode della codifica Dolby Atmos. Tuttavia, manca lo standard Dolby Vision lato video.

Venendo all’offerta in sé, grazie a Keepa scopriamo che il prezzo minimo storico è particolarmente vicino: ora il TV Samsung OLED in questione vi dista infatti di appena 17 euro, rendendosi così uno dei televisori OLED più intriganti da acquistare in questo periodo su Amazon. Peraltro, il gigante dell’e-commerce si occupa di vendita e spedizione con consegna assicurata a costo zero entro martedì 23 agosto in caso di ordine nella giornata odierna del 19 agosto 2022.

Se invece siete a caccia di dispositivi mobili, eccovi alcuni smartphone OnePlus in offerta su Amazon.