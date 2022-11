Smart TV Samsung OLED 4K a 1.100 euro in meno da Euronics per il Black Friday

Ieri vi abbiamo proposto alcuni smartwatch Samsung e Garmin in offerta da Euronics per il Black Friday 2022. Oggi torniamo dalla stessa catena di negozi per guidarvi verso uno smart TV Samsung OLED 2022 a 1.100 euro in meno grazie a un taglio del 44%. Vediamo nel dettaglio il modello interessato.

Si tratta del Samsung QE55S95B nella colorazione Eclipse Silver, lanciato proprio nel corso del 2022 e caratterizzato da un display OLED Ultra HD 4K dalla diagonale pari a 55 pollici, oltre che con refresh rate di 100Hz. Lato video troviamo le tecnologie HDR10+ Adaptive e Motion Xcelerator Turbo+ per il gaming a 120Hz, mentre il comparto audio gode della codifica Dolby Atmos. Ovviamente, non manca il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre.

Questo televisore viene venduto normalmente a 2.499 euro ma, grazie al Gran Finale del Black Friday 2022 attivo fino al 28 novembre prossimo, potrete acquistarlo a 1.399 euro. La consegna a domicilio va pagata a parte, portando il totale a 1.448 euro in caso di acquisto online. Presso i punti vendita, invece, è possibile aggiudicarselo al prezzo scontato senza spese aggiuntive. Il pagamento può comunque essere completato anche in 3 rate con Klarna senza interessi.

