Smart TV Samsung QLED a 1.000 Euro in meno fino stasera da Mediaworld

Lo scorso weekend Mediaworld ha tentato il colpaccio proponendo un TV Samsung Neo QLED al 50% in meno. Nel tentativo di replicare l’esperienza, la stessa catena di distribuzione ha pensato di iniziare la settimana proponendo, tra le promozioni “Solo per Oggi”, un TV Samsung Neo QLED a 1.000 Euro in meno fino questa sera.

Il modello in questione è parte della stessa gamma Neo QLED vista nel 2021 e, per essere precisi, si tratta della versione Samsung QE50QN90A caratterizzata dalla dotazione di un pannello Ultra HD 4K da 65 pollici di diagonale e con frequenza di aggiornamento pari a 120Hz, compatibilità con le tecnologie HLG, HDR10+ e con codifica Dolby Digital Plus sul fronte audio. Immancabile è il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre, come anche il sistema operativo proprietario Tizen.

Solitamente questo televisore viene proposto a 3.199 Euro da Mediaworld ma, fino alle 23:59 di oggi, 13 giugno 2022, costerà 2.199 Euro; si tratta di un taglio del 31,26% con pagamento in 20 rate da 109,95 Euro al mese senza interessi. La consegna a domicilio viene garantita a costo zero ed è possibile sfruttare i Bonus TV e il rimborso sull’usato proposto come da iniziativa Samsung, accessibile tramite il banner presente nella pagina del prodotto.

