Smart TV Samsung QLED 2022 sotto 1.000 euro da Trony, fino 23 settembre

Il volantino “Sconti a Ciel Sereno” ora disponibile da Trony e valido fino al 23 settembre prossimo include, tra le tante promozioni nel settore dell’elettronica, un televisore Samsung QLED del 2022 a un prezzo interessante, sotto la soglia psicologica dei 1.000 euro: scopriamolo nel dettaglio!

Si tratta, per l’esattezza, dello smart TV Samsung QE50Q80B appartenente alla gamma QLED 4K lanciata nel corso del 2022. Esso si presenta con un display Ultra HD da 50 pollici di diagonale con tecnologie HLG e HDR10+ lato video, oltre a Dolby Atmos e OTS (Object Tracking Sound) lato audio per garantire la maggiore immersione possibile nella scena. Non manca il sistema operativo proprietario Tizen per le funzionalità smart, come anche il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre.

Se normalmente la catena di distribuzione italiana propone questo modello specifico a 1.099 euro, grazie all’iniziativa promozionale ora in corso è possibile acquistarlo a 899 euro, ovvero al 18% in meno. Questa cifra non include la consegna a domicilio, dal costo minimo stimato pari a 39,99 euro. Il pagamento può essere completato a rate senza interessi con Klarna, sotto forma di tre mensilità da 299,66 euro, oppure selezionando un piano tra Findomestic e Agos Ducato.

