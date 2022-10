Smart TV Samsung QLED da 43' a quasi metà prezzo da Mediaworld, solo per oggi

Mentre prosegue il Sottocosto lanciato da Mediaworld nelle scorse giornate, la stessa catena di distribuzione rinnova le offerte Solo per Oggi includendovi fino alle 23:59 di questa sera uno smart TV Samsung QLED 4K a quasi metà prezzo, grazie a un taglio del 46% sul listino.

Il televisore interessato è il modello Samsung QE43LS03AAUXZT appartenente alla gamma The Frame, caratterizzata da una cornice più spessa pensata con l’intento di rendere il TV un quadro nei momenti in cui non si guardano film, serie TV o altri contenuti multimediali. Il pannello in dotazione è un QLED 4K da 43 pollici con HLG, HDR, audio Dolby Digital Plus e sistema operativo proprietario Tizen. Ovviamente, come per tutti i televisori di ultima generazione, il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre è già in dotazione.

L’offerta attiva fino a questa sera, e soltanto online, porta il prezzo da 999 euro a 539 euro, pagabili in unica soluzione o in 20 rate da 26,95 euro al mese senza interessi. La consegna a domicilio è gratuita e garantita in circa una settimana; altrimenti, è possibile procedere con il ritiro in negozio. Inoltre, si possono sfruttare i Bonus TV per ISEE o rottamazione al fine di abbassare ulteriormente il prezzo finale.

