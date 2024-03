Smart tv SHARP da 24': il PREZZO CROLLA, meglio approfittare subito!

SHARP 24FH6EA è una smart tv dallo straordinario rapporto qualità-prezzo. Parliamo infatti di un televisore che offre una buona risoluzione a 1366 x 768 Pixel, schermo in HD e tecnologia di interpolazione del movimento basata su una frequenza di FMX 200 Hz. Il rapporto dello schermo è in 16:9.

La smart tv Sharp oggetto di questa straordinaria offerta è completamente senza cornici, dunque frameless. Ciò va a tutto vantaggio della qualità video, dando completo spazio alle immagini. La base pure è ridotta al minimo indispensabile, per non interferire con il resto dell'ambiente domestico in cui la si inserisce.

Sistema operativo semplice e fluido basato su HD Ready Android 11. Tecnologia di trasmissione dei canali di ultima generazione, quindi aggiornata, in DVB-T2/S2.

Wi-Fi integrato, per connettersi alla rete internet domestica e a eventuali altri dispositivi della smart home o allo smartphone.

Fino a 3 prese HDMI 2.1, così da collegarci tanti dispositivi contemporaneamente. Non solo presenta anche 2 prese USB. Oltre a essere smart tv, ha anche un Chromecast integrato.

Oltre al video, vanta anche un sistema audio avvolgente, costituito dalla combo Dolby Digital Plus e DolbyAC-4.

