Smart TV Sony 4K da 50 pollici al 20% in meno da Trony fino al 24 giugno

Il volantino “Un’Estate di Offerte” disponibile da Trony ci lancia verso una calda stagione condita da ottimi sconti su dispositivi elettronici d’ogni sorta, da PC a smart TV. A quest’ultimo proposito, abbiamo pensato di evidenziarvi un TV 4K Sony da 50 pollici al 20% in meno presso la detta catena di distribuzione.

Si tratta, per essere precisi, del modello Sony KD50X85JAEP lanciato nel 2021. È un televisore con schermo LCD da 50” con risoluzione pari a 3840 x 2160 pixel, refresh rate nativo di 100Hz e compatibilità lato video con le tecnologie HDR10, HLG e Dolby Vision. Proseguendo con l’analisi dettagliata, sul fronte audio troviamo la compatibilità con Dolby Atmos e, lato gaming, figurano il Variable Refresh Rate (VRR) e la Auto Low Latency Mode (ALLM). Infine, il sistema operativo è Google TV e non manca il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre.

Solitamente, Trony propone questo televisore specifico a 749 Euro ma, grazie al volantino attivo fino al 24 giugno 2022, potrete aggiudicarvelo a 599 Euro (ovverosia al 20% in meno rispetto al listino) anche con pagamento a rate tramite piano Agos Ducato o Findomestic. La spedizione a domicilio in caso di acquisto online e impossibilità di ritiro in negozio è pari ad almeno 39,99 Euro.

Se invece preferite modelli meno costosi, da Unieuro potrete trovare 4 smart TV DVB-T2 sotto i 200 Euro.