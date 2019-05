Smart TV Sony da 55 pollici 4K HDR a 599 Euro su Monclick

Interessante offerta lanciata oggi dalla popolare catena di distribuzione di prodotti d'elettronica Monclick. Tramite una mail arrivata a coloro che sono iscritti alla mailing list, il sito ha annunciato che nell'ambito degli "Sconti in Fuga" è disponibile anche un televisore Sony 4K Ultra HD HDR.

Si tratta del modello con codice identificativo KD55XF8096BAEP, una smart tv con diagonale da 55 pollici, pannello Ultra HD 4K e supporto all'HDR che può essere portata a casa a 599 Euro, il 40% in meno rispetto ai 999 Euro di listino. Il risparmio è importante e si parla del 40%, ma attenzione: lo sconto sarà disponibile solo per i prossimi 2 giorni, ecco perchè è consigliabile effettuare l'ordine nel minor tempo possibile in caso d'interesse.

Monclick offre anche la consegna gratuita, mentre sono disponibili vari servizi accessori, a pagamento. L'installazione della TV a parete ha un prezzo di 69 Euro, ma è anche possibile acquistare l'estensione della garanzia per due o tre anni al prezzo di 49,90 e 79,90 euro rispettivamente.

Il televisore include anche quattro prese HDMI, un sintonizzatore per il digitale terrestre DVB-C/T2/S2 ed è basata su Android TV. A livello tecnico troviamo anche una sottile cornice in alluminio che massimizza l'angolo di visione, oltre che il Chromecast integrato che rappresenta il compagno perfetto per i dispositivi.