Smart TV Sony BRAVIA 2022 da 50 pollici già scontato di 150 euro da MediaWorld

Al netto dello sconto di MediaWorld su un PC di ASUS, la ben nota catena propone anche molte altre iniziative promozionali. Tra queste, troviamo un'offerta su uno Smart TV Sony BRAVIA.

Più precisamente, il modello SONY KD50X82K viene solitamente proposto a un prezzo pari a 1.049 euro sul sito Web ufficiale di MediaWorld. Tuttavia, attualmente è attiva l'iniziativa Sconto Subito di MediaWorld, che rimarrà disponibile fino al 2 giugno 2022 (dunque ci saranno relativamente poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia per usufruire della promozione).

Questo significa che basta aggiungere al carrello il prodotto per ottenere uno sconto di 150 euro, ovvero per far scendere il costo finale del televisore a 899 euro. Si tratta di una possibilità che potrebbe fare gola a più di qualcuno, considerando il fatto che si fa riferimento a un televisore uscito nel corso del 2022, che rappresenta dunque una "novità".

In ogni caso, le caratteristiche tecniche di SONY KD50X82K includono un pannello da 50 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel), nonché il sistema operativo Google TV (e dunque tutte le funzionalità smart associate). Ovviamente presente anche il supporto ai classici standard DVB-S2 e DVB-T2.

Per il resto, non siamo riusciti a trovare questo specifico modello né sul sito Web ufficiale di Unieuro né su quello di Amazon Italia. Insomma, la promozione lanciata da MediaWorld può fare gola sotto diversi punti di vista.