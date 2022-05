Smart TV Sony BRAVIA 4K 2022 già in promozione da Unieuro

Andando oltre all'iniziativa Sottocosto Apple di Unieuro, sono attive molte altre offerte tech legate alla ben nota catena. Più precisamente, un nuovo Smart TV Sony BRAVIA è già in offerta.

Più precisamente, il modello Sony KD-43X81K viene venduto di base a 899,90 euro. Tuttavia, c'è uno sconto del 5% direttamente in carrello, che fa scendere il prezzo finale a 854,90 euro, per un possibile risparmio di 45 euro. Certo, non si tratta esattamente dello sconto più elevato in circolazione, ma bisogna considerare anche il fatto che si sta facendo riferimento a un prodotto uscito da poco tempo, dunque capite bene che si può trattare di uno scenario interessante.

A proposito della scheda tecnica di Sony KD-43X81K, troviamo un pannello da 43 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel) e il sistema operativo Android (con conseguente presenza di tutte le funzionalità smart del caso). Presente poi ovviamente il supporto agli standard DVB-S2 e DVB-T2. In ogni caso, se volete approfondire nel complesso le caratteristiche tecniche del prodotto, potete fare riferimento al sito Web ufficiale di Sony.

Per il resto, non siamo riusciti a scovare questo specifico modello né sul portale ufficiale di MediaWorld né su quello di Amazon Italia. Insomma, la promozione lanciata da Unieuro può risultare effettivamente interessante sotto diversi punti di vista, visto anche che la disponibilità del televisore non è poi così estesa al momento in cui scriviamo.