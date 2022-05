Smart TV Sony BRAVIA 4K scontato del 25% da Amazon Italia

Andando oltre alle proposte di Amazon sui piani Adobe, torniamo a dare un'occhiata alle promozioni avviate in ambito tech dal ben noto portale e-commerce. A questo proposito, su Amazon Italia è comparsa una promozione relativa a uno Smart TV Sony BRAVIA con risoluzione 4K.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, Sony BRAVIA KD-50X85JP viene adesso proposto a un prezzo pari a 599 euro su Amazon Italia. Stando a quanto si può leggere nella versione nostrana del portale e-commerce dell'azienda di Andy Jassy, in precedenza il costo era di 799 euro. In questo contesto, c'è dunque un possibile risparmio del 25%, ovvero lo sconto è pari a 200 euro.

Potrebbe trattarsi di un'occasione interessante per chi sta cercando un televisore di una certa fascia, considerando anche quanto proposto dagli altri principali store online. Per intenderci, il modello non fa capolino sul portale ufficiale di Unieuro, mentre sul sito Web ufficiale di MediaWorld il prezzo del televisore ammonta a 604 euro.

Al netto della promozione avviata da Amazon, va specificato che la scheda tecnica di Sony BRAVIA KD-50X85JP comprende un pannello da 50 pollici con risoluzione 4K. Non mancano inoltre tutte le funzionalità smart del caso grazie alla presenza di Google TV, così come ovviamente c'è il supporto allo standard DVB-T2.