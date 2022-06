Smart TV Sony BRAVIA in offerta su Amazon: fino 200 Euro in meno

Nella mattinata odierna abbiamo proposto ai nostri lettori due offerte Amazon su iPhone 13 Pro e Huawei MateBook D 14, ma non ci fermiamo lì: sullo stesso portale di e-commerce potrete trovare anche 4 smart TV Sony Bravia in sconto, tra cui un modello di fascia medio-bassa e tre Google TV con schermo 4K.

Sconti Amazon su smart TV Sony Bravia

Sony BRAVIA KD-32W800 - Smart TV 32 pollici, HD Ready LED, HDR, Android TV (Modello 2021) [Classe di efficienza energetica F]: 329 Euro (449 Euro)

- Smart TV 32 pollici, HD Ready LED, HDR, Android TV (Modello 2021) [Classe di efficienza energetica F]: 329 Euro (449 Euro) Sony BRAVIA KD-50X85JP - Smart TV 50 pollici, 4K ULTRA HD LED, HDR, con Google TV, Nero [Classe di efficienza energetica G]: 599 Euro (799 Euro)

- Smart TV 50 pollici, 4K ULTRA HD LED, HDR, con Google TV, Nero [Classe di efficienza energetica G]: 599 Euro (799 Euro) Sony BRAVIA KD-55X85JP - Smart TV 55 pollici, 4K ULTRA HD LED, HDR, con Google TV, Nero [Classe di efficienza energetica G]: 699 Euro (819 Euro)

- Smart TV 55 pollici, 4K ULTRA HD LED, HDR, con Google TV, Nero [Classe di efficienza energetica G]: 699 Euro (819 Euro) Sony BRAVIA KD-65X85JP - Smart TV 65 pollici, 4K ULTRA HD LED, HDR, con Google TV, Nero [Classe di efficienza energetica G]: 899 Euro (949 Euro)

Purtroppo non si raggiunge il prezzo minimo storico, quindi non si tratta di offerte particolarmente eclatanti; ciononostante, restano senza dubbio utili per tutti coloro che sono alla ricerca di un nuovo televisore. Come avvisa la stessa Amazon, però, si segnala che a luglio 2022 sarà disponibile la nuova gamma di quest’anno; di conseguenza, consigliamo di valutare attentamente l’acquisto.

A occuparsi di vendita e spedizione sarà sempre la società fondata da Jeff Bezos, mentre la consegna sarà gratuita per i clienti Prime.

A proposito di televisori, vi segnaliamo che da Euronics c’è un TV DVB-T2 scontato a 100 Euro.