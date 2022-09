Smart TV Sony OLED 4K 2022 a 650 euro in meno da Mediaworld

Mediaworld oggi ha lanciato il volantino Sconto World sia in negozio, sia online, ma non comprende tutte le offerte del momento. Tra quelle esterne, in questa giornata vi segnaliamo uno smart TV Sony OLED 4K del 2022 a ben 650 euro in meno rispetto al prezzo di listino: ecco le specifiche tecniche e i dettagli della promozione.

Si tratta per essere precisi del modello Sony XR55A75KAEP appartenente alla gamma BRAVIA XR, con schermo OLED Ultra HD 4K da 55 pollici di diagonale dal refresh rate di 100Hz e compatibile con HDR10, HLG e Dolby Vision; lato audio, invece, abbiamo la codifica Dolby Atmos. Per il gaming troviamo le tecnologie Variable Refresh Rate e Auto Low Latency Mode, mentre le funzionalità smart sono garantite dal sistema operativo Google TV. Ovviamente, non può mancare il decoder DVB-T2.

Normalmente il televisore in questione costa 2.149 euro ma, fino a una data non precisata, Mediaworld lo propone a 1.499 euro grazie a un taglio di prezzo del 30,24%. Il pagamento può essere completato, come per tanti altri dispositivi d’elettronica e informatica, in più rate Tasso Zero da 74,95 euro al mese. La consegna a domicilio è garantita a costo zero, ma viene effettuata in circa due settimane.

