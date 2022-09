Smart TV TCL da 32' a meno di 200 euro da Unieuro, fino 18 settembre

Le ultime Offerte Super lanciate da Unieuro e valide fino al 18 settembre prossimo sono ricche di prodotti acquistabili a prezzi ridotti, ma a spiccare tra i vari televisori disponibili è uno smart TV TCL da 32” a meno di 200 euro grazie a un taglio del 27% sul listino. Di quale modello si tratta? Scopriamolo nel dettaglio.

La catena di distribuzione italiana ha ben pensato di includere tra le Offerte Solo Online di questa settimana il televisore TCL S52 Series 32S5200 dotato di un pannello LCD HD Ready (risoluzione pari a 1366 x 768 pixel) da 32 pollici di diagonale, con frequenza di aggiornamento massima pari a 60Hz e supporto alla tecnologia video HDR10. Il sistema operativo per le funzionalità smart è Android, e non manca il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre.

Fino al 18 settembre 2022 potrete acquistarlo online a 179,99 euro al posto di 249,90 euro, anche con pagamento in tre rate senza interessi scegliendo tra il piano proposto da Klarna e PayPal. La consegna a domicilio è gratuita, come anche il ritiro in negozio. Inoltre, rammentiamo che è possibile abbassare ulteriormente il prezzo portando un vecchio televisore non compatibile con il DVB-T2 per la rottamazione.

