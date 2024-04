Smart tv TCL schermo 65'' 4K Ultra HD a un prezzo RIDICOLO: pochi pezzi!

Telewizor TCL 65P638 è una smart tv davvero molto interessante per il rapporto qualità-prezzo offerto. Infatti, oggi puoi pagarla solo 449 euro! Praticamente al minimo storico su Amazon.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Le Dimensioni dello schermo sono di 65 Pollici, quindi potrai immergerti in quello che stai vedendo o mentre giochi. Dimensioni del prodotto 35,5D x 144,6L x 83,3H cm, molto sottile, quindi si inserisce bene in tutti gli ambienti domestici.

La risoluzione dello schermo è in 4K Ultra HD, quindi avrai sempre colori vividi e naturali. Tecnologia di connettività USB, HDMI. Così potrai collegarci più dispositivi e riprodurre immagini, video e altro a una grandezza super.

il miglioramento dinamico dei colori è progettato per ottimizzarne automaticamente la brillantezza. L'esclusivo algoritmo proprietario espande la palette colori tradizionale, offrendo un'esperienza visiva più ricca e di alta qualità.

Grazie alla costante analisi del segnale video e al calcolo dinamico, le immagini riprodotte sono fedeli alla realtà ma anche ricche di sfumature. I colori resteranno quindi simili a a quelli reali e migliora anche i dettagli in ombra, per immagini in qualità HDR.

Dunque, avrai a disposizione una smart tv davvero incredibile, a un prezzo praticamente introvabile: 449 euro!

