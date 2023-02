Smart TV Xiaomi da 32 pollici scontato ad appena 180 euro su Amazon

Non ci sono solamente robot aspirapolvere a prezzi interessanti su Amazon. Infatti, sul popolare portale e-commerce sono presenti offerte riguardanti le categorie più disparate in ambito Tech. Tra i vari sconti, si fa però notare quello relativo a uno Smart TV Xiaomi da 32 pollici.

Infatti, il modello Xiaomi 32A2 risulta ora disponibile all'acquisto a un costo di 179,90 euro su Amazon tramite rivenditori. Secondo quanto si può leggere nell'ambito della versione nostrana del sito Web ufficiale della società di Andy Jassy, prima dell'offerta il prezzo a cui risultava possibile portarsi a casa il televisore era di 235,90 euro. Di mezzo c'è quindi uno sconto del 24%.

A conti fatti, il possibile risparmio è di 56 euro. Al netto di questo, il televisore a cui si fa riferimento dispone di un pannello che, oltre ad avere la già citata diagonale di 32 pollici, presenta una risoluzione HD. Tra l'altro, si fa riferimento a un prodotto che rappresenta un modello uscito sul mercato nel corso del 2022, dunque non si tratta di qualcosa di poi così datato.

In ogni caso, se vi interessa approfondire al meglio la scheda tecnica del televisore, potrebbe interessarvi dare un'occhiata al sito Web ufficiale di Xiaomi. Da quest'ultimo si apprende, ad esempio, che la risoluzione è 1366 x 768 pixel e che non mancano funzionalità smart legate a Netflix, Amazon Prime Video, YouTube e così via.